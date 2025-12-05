Breitensport in Ostfildern: Sportverein wollen Infrastruktur stärken – Barrieren für Ganztagsschule

1 Der Sportplatz des TV Kemnat ist dringend sanierungsbedürftig. Foto: Horst Rudel

Für einen Kunstrasen in Kemnat kämpfen der Turnverein und die Pfingstweideschule. Beide arbeiten eng verzahnt mit dem Nachwuchs. Die Infrastruktur erschwert das.











Bei der Einführung der Ganztagsschule spielt das Ehrenamt eine Schlüsselrolle. Am runden Tisch beraten die vier Ostfilderner Sportvereine deshalb, wie sie das Ganztagsangebot unterstützen können. Im Dialog mit Stadträten und Zweitkandidaten für die Landtagswahl 2026 loteten nun Vertreter des TV Kemnat Möglichkeiten der Kooperation mit der benachbarten Pfingstweideschule aus. „Ein großes Hemmnis ist, dass unser Sportplatz dringend saniert werden muss“, sagte der Vorsitzende Marcus Bienzle.