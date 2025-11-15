Breitbandausbau in Köngen: Auch die Landwirte sollen schnelles Internet erhalten

Der Breitbandausbau in Köngen und Wendlingen schreitet voran: Bis 2026 sollen „weiße Flecken“ verschwinden. Auch Randlagen werden angeschlossen.
Highspeed-Internet nicht nur im Ortskern, sondern auch bei den Aussiedlerhöfen und in Randlagen – in Köngen erfolgte nun der symbolische Spatenstich für das nächste Breitbandförderprojekt nachdem zuletzt die örtliche Grundschule ans schnelle Netz angeschlossen worden war. Projektträger sind neben der Kommune der Landkreis und die Gigabit Region Stuttgart GmbH. Im Zuge des Ausbaus sollen 36 Adressen in sogenannten „weißen Flecken“ erschlossen werden. Dabei geht es insbesondere um Hoflagen und Randbereiche.