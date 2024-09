Brauchtumsexperte Wulf Wager erzählt: Wie Hans-Peter Grandl das Dirndl auf den Wasen holte

1 Ein einsames Dirndl und eine einsame Lederhose über dem Cannstatter Wasen – Anfang der 2000er war Trachtenmode noch die Ausnahme. Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Der Brauchtumsexperte Wulf Wager kennt die Geschichte des Cannstatter Volksfests in- und auswendig. Dirndl und Lederhose auf dem Wasen sind eine Erfindung der 1990er Jahre – von einem findigen Festzeltwirt.











Link kopiert

Wie gingen die Häberles aus Bad Cannstatt anno 1831 aufs Volksfest? Eines ist sicher: Nicht in Dirndl und Lederhose, wie das Wasenvolk sie heute trägt. Der Brauchtumsexperte Wulf Wager hat sich intensiv mit der Geschichte des Cannstatter Volksfests beschäftigt, am Sonntag moderiert er für den SWR einmal mehr den Volksfestumzug, bei dem seine Töchter und sogar ein Enkelkind mitlaufen. Im Interview spricht er über den Unterschied zwischen historischer Tracht und Trachtenmode und wie ein findiger Wasenwirt Dirndl und Lederhose in Stuttgart populär machte.