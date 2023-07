1 Wernau sieht für sein Freibad keinen Polizeibedarf. Foto: /Robin Rudel

Auch in den Freibädern im Kreis Esslingen sinkt offenbar die Hemmschwelle. Eine dauerhafte Polizeipräsenz wird aber bislang nicht gefordert. Wann muss die Polizei einschreiten?















Soll es angesichts einer zunehmenden Zahl von Übergriffen in Freibädern ständige Polizeipräsenz geben? Das hatte die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nach Provokationen und Randale in zahlreichen öffentlichen Bädern in den vergangenen Tagen jüngst gefordert. Mithilfe der Polizei soll bei respektlosem Verhalten gegenüber dem Bäderpersonal und sexuellen Übergriffen gegenüber Gästen härter durchgegriffen werden.