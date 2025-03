Brauch auf dem Schurwald: Diese Tradition soll in Lichtenwald neu aufleben

Diese Tradition soll in Lichtenwald neu aufleben

1 Marco Wittek (links) und Sven Schlotz vom Vorstand der Maibaumfreunde Lichtenwald zeigen den künftigen Standort des Maibaums beim Sportplatz. Foto: Stotz/Peter Stotz

Jahrzehntelang wurde in Lichtenwald eine Tradition gepflegt, vor wenigen Jahren schlief sie ein. Es fehlte an Freiwilligen, die die Sache in die Hand nehmen. Jetzt gibt es einen Anlauf. Worum es geht – und wann es losgeht.











Wie in vielen ländlichen Kommunen in der Region war es auch in Lichtenwald Brauch, einen Maibaum aufzurichten und dabei zu einer Hocketse zusammenzukommen. Doch das ist vor einigen Jahren eingeschlafen. Einige Lichtenwalder wollen diese Tradition nun wieder beleben und haben dafür den Verein Maibaumfreunde Lichtenwald gegründet. Mittlerweile laufen die Vorbereitungen für das Maibaumstellen und das Fest auf Hochtouren.