Verkehrskontrollen "Car-Freitag": Polizei nimmt Autotuner und Raser ins Visier

Es hat Tradition: Jedes Jahr an Karfreitag kommt die Poser- und Tunerszene an ausgewählten Treffpunkten zusammen. Mit einer länderübergreifenden Aktion will die Polizei den PS-Protzern den Spaß verderben.