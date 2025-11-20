Notfälle: Brand auf Gelände der Klimakonferenz COP30 in Belém

1 Menschen verlassen das Gelände der Weltklimakonferenz COP 30 wegen eines Feuers. Foto: Fernando Llano/AP/dpa

Schockmoment in Brasilien: Auf dem Gelände der Weltklimakonferenz bricht ein Feuer aus.











Belém - Auf dem Gelände der Weltklimakonferenz in Brasilien ist ein Feuer ausgebrochen. Reporter der Deutschen Presse-Agentur konnten Rauch aus einem der großen Zelte aufsteigen sehen. Sicherheitskräfte sagten einer dpa-Reporterin, derzeit gebe es keine Verletzten.

Es handele sich um ein kleines Feuer, sagten Sicherheitskräfte weiter. Es sei gelöscht. Die Organisatoren informierten alle Delegierten per Mail, das Gelände zu verlassen. Es habe ein Feuer in Zone B des Geländes gegeben. Stinkender Qualm zog in Richtung der Bushaltestellen. Hunderte Menschen, die das Gelände verlassen mussten, warteten vor den Türen im Regen.

Angaben zur Ursache des Brandes liegen bislang nicht vor. Die Weltklimakonferenz soll nach zweiwöchigen Beratungen an diesem Freitag planmäßig zu Ende gehen - wenn sie nicht um Stunden oder Tage noch verlängert wird.