Brandstiftung in Weilheim/Teck

1 Die Täter sind in Richtung des Seniorenzentrums geflüchtet (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

In der Nacht zu Dienstag sollen zwei unbekannte in Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) gelbe Säcke angezündet haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.















Link kopiert

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt der Polizeiposten Weilheim gegen zwei Unbekannte, die in der Nacht zum Dienstag mehrere Gelbe Säcke in der Hegelstraße in Brand gesteckt haben sollen.

Tätern gelingt die Flucht

Laut Polizeiangaben bemerkte ein Anwohner gegen 0.10 Uhr den brennenden Müll in einer Auffahrt und wählte den Notruf. Um ein Übergreifen der Flammen auf einen Baum zu verhindern, begann die alarmierte Streifenwagenbesatzung mit den Löscharbeiten, die anschließend von der Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten fortgesetzt wurden.

Eine Fahndung nach zwei dunkel gekleideten jungen Männern, die noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in Richtung Seniorenzentrum geflüchtet waren, verlief ohne Erfolg. Der Polizeiposten Weilheim ermittelt.