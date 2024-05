Brandstiftung in Nürtingen: Brandsatz gegen Gebäude geworfen

1 Bei der Fahndung hat die Polizei bislang keine tatverdächtigen Personen erwischt, die für die Brandstiftung am Samstagabend in Nürtingen verantwortlich sein könnten. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Samstagabend einen Brandsatz gegen ein Gebäude in der Roßbergstraße in Nürtingen geworfen. Die Polizei sucht Zeugen der Brandstiftung.











Die Polizei sucht Zeugen einer Brandstiftung, die sich am späten Samstagabend in der Roßbergstraße in Nürtingen ereignet hat. Nach Angaben der Polizei hat ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr einen Brandsatz gegen eine Gebäudefassade geworfen. Dabei sind die Fassade selbst sowie ein Fensterladen beschädigt worden. Laut Polizei konnte der Brand durch einen Mann gelöscht werden, der sich zu dem Zeitpunkt in der Wohnung befunden hatte.

Bislang keine tatverdächtigen Personen ermittelt

Im Rahmen der Fahndung konnten nach Angaben der Polizei keine tatverdächtigen Personen festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 0 70 22/ 9 22 40 in Verbindung zu setzen.