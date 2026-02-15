Brandstiftung in Kornwestheim: Unbekannte legen mehrere Brände in Schule – hoher Sachschaden

1 Die Feuerwehr hat verhindert, dass der Brand auf weitere Teile des Schulgebäudes übergriff. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Beim Brand eines Schulgebäudes in Kornwestheim ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.











Beim Brand eines Schulgebäudes der Philipp-Matthäus-Hahn Gemeinschaftsschule in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist am Samstagabend ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Dies teile die Polizei mit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizei und Feuerwehr gehen davon aus, dass das Feuer mutwillig gelegt worden ist. Demnach hatten bisher unbekannte Täter am Samstag gegen 21.40 Uhr eine Fensterscheibe eingeschlagen und waren ins Gebäude eingedrungen. Dort legten sie an mehreren Stellen Feuer und flüchteten.

Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim rückte mit zahlreichen Kräften an und löschte den Brand rechtzeitig, sodass er nicht auf weitere Gebäudeteile übergreifen konnte. Neben der Feuerwehr waren auch mehrere Streifenbesatzungen der Polizei sowie ein Rettungswagen im Einsatz.

Die Ludwigsburger Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen und bitte eventuelle Zeugen, sich sich unter Telefon 0800/1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.