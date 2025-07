Brandstiftung in Esslingen: Wiesenabhang in Wiflingshausen angezündet

1 Die Feuerwehr musste zu einem Wiesenbrand in Esslingen-Wiflingshausen ausrücken (Symbolbild). Möglicherweise hatten dort Jugendliche mit Toilettenpapier gezündelt. Foto: dpa

Zwei Jugendliche und ein Kind haben möglicherweise einen Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Polizei prüft, ob sie einen Wiesenabhang am Dulkweg in Brand gesteckt haben.











Ein brennender Wiesenabhang hat am Freitagabend in Esslingen zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei geführt. Gegen 18 Uhr meldeten Anwohner einen Flächenbrand in der Verlängerung zum Dulkweg. Dort brannte eine etwa zehn auf zehn Meter große Wiesenfläche. Ersten Ermittlungen zu Folge entfernten sich kurz vor dem Brandausbruch drei Jugendliche von der Wiese. Sie hielten einen Omnibus auf Sonderfahrt an und stiegen ein.

Toilettenpapier entzündet

Die Gesamtumstände lassen laut Polizei den Rückschluss zu, dass am Brandort unter anderem Toilettenpapier entzündet worden war. Bei der Fahndung kontrollierte die Polizei zwei Jugendliche und ein Kind im Alter von 13 bis 15 Jahren in einem Linienbus. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde das Trio an die Eltern übergeben. Die Ermittlungen zur genauen Beteiligung der Kontrollierten dauern an.