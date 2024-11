Brandstiftung in Esslingen?: Mercedes geht in Flammen auf – Polizei sucht Zeugen

Mercedes geht in Flammen auf – Polizei sucht Zeugen

Brandstiftung in Esslingen?

1 Die Feuerwehr war mit mit sechs Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten im Einsatz . (Symbolbild) Foto: IMAGO/Martin Wagner

Am Sonntagabend brennt ein Mercedes in Esslingen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und sucht Zeugen.











In Esslingen ist am Sonntagabend ein Mercedes ausgebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot ausgerückt und löschte den Brand. Die Beamten konnten nach Angaben der Polizei aber nicht verhindern, dass an dem Mercedes ein Totalschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei berichtet, war um 21 Uhr ein Notruf mit dem Hinweis eingegangen, dass das Auto in einer Einfahrt in der Burgunderstraße in Flammen stehe. Die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses, mehre Mülltonnen und ein Fahrrad seien durch die Hitze beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung – und sucht nach Zeugen, die am Sonntagabend im Bereich der Burgunderstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 bei der Polizei zu melden.