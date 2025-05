Brandstiftung in Esslingen: Frau steckt Altpapiercontainer in Brand – Zeuge ruft die Polizei

1 Die Polizei konnte die Frau festnehmen und in eine Fachklinik bringen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

In Esslingen hat am Donnerstagabend eine Papiertonne gebrannt. Während die Feuerwehr den Brand löschte, konnte die Polizei die mutmaßliche Brandstifterin festnehmen.











Eine 39 Jahre alte Frau hat am Donnerstagabend in Esslingen einen Papiercontainer angezündet. Der Vorfall hat sich gegen 22.15 Uhr in der Weimarer Straße ereignet. Laut Polizeirevier Esslingen wurde die Tatverdächtige kurz darauf in der Nähe des Brandorts festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor die Polizei alarmiert. Der Papiercontainer stand am Straßenrand und wurde durch das Feuer teilweise zerstört. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.

Die mutmaßliche Täterin zeigte psychisch auffälliges Verhalten und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht. Der Schaden am Container dürfte laut Polizei mehrere hundert Euro betragen. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand nicht.