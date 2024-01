Brandstiftung in Esslingen: Feuer an Bushaltestelle gelegt

1 Die Feuerwehr war in der Krummenackerstraße im Einsatz. Foto: dpa/Patrick Seeger

Unbekannte haben ein nächtliches Feuer an einer Esslinger Bushaltestelle gelegt. Betroffen ist der Fahrgastunterstand in der Krummenackerstraße. Wie groß der Schaden ist, ist laut Polizei noch unklar.











Noch unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei nachts im Bereich eines Fahrgastunterstandes in Esslingen Feuer gelegt. Sie haben offenbar am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.15 Uhr, einen Busfahrplan in einem Wartehäuschen an einer Haltestelle in der Krummenackerstraße angezündet.

Schadenshöhe steht noch nicht fest

Der Brand sei von einem 22-jährigen Zeugen festgestellt und gemeldet worden. Inwieweit der Fahrgastunterstand beschädigt wurde, sei derzeit noch nicht klar, teilt die Polizei weiter mit. Die Feuerwehr Esslingen sei mit vier Einsatzkräften vor Ort gewesen.