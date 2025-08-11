Brandserie in Unterensingen: Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

1 Die Polizei konnte e Foto: IMAGO/onw-images

Die Polizei hat einen 42-Jährigen festgenommen, der für eine Brandserie im Kreis Esslingen verantwortlich sein soll. Der Mann ist mittlerweile in Untersuchungshaft.











Die Polizei hat einen 42-jährigen Mann nach einer Serie von Feldbränden in Unterensingen (Kreis Esslingen) festgenommen. Seit Juli haben dort insgesamt 14 Mal landwirtschaftliche Flächen und Wiesen gebrannt.

Dabei hatte ein zunächst Unbekannter Heu, Stroh und abgeerntete Felder angezündet. Der letzte Brand ist am Donnerstag gegen 7 Uhr ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei sitzt der mutmaßliche Feuerleger inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Esslingen hatte nach den Bränden intensiv ermittelt und den Mann ins Visier genommen. Am Freitag nahmen die Beamten den Verdächtigen vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnten die Ermittler zudem mögliche, tatrelevante Beweismittel auffinden und sicherstellen. Diese werden derzeit ausgewertet. Seit Samstag ist der Mann in Untersuchungshaft.