Brandserie in Unterensingen: Kann eine Belohnung die Fälle klären?

1 Am Sonntag standen bei Unterensingen 200 Heuballen in Flammen. Foto: /SDMG/Maier

Seit Jahren halten sommerliche Brandserien die Feuerwehr und die Landwirte in Unterensingen in Atem. Der Bürgermeister Sieghart Friz hat nun die Belohnung deutlich aufgestockt.











Die Gemeinde Unterensingen erhöht den Druck, der zur Ergreifung der mutmaßlichen Brandstifter führen soll. In den vergangenen Wochen hatte es auf landwirtschaftlich genutzten Flächen auf Unterensinger Markung mehrfach gebrannt. Zuletzt gingen am vergangenen Sonntag 200 Heuballen in Flammen auf. Auch in den vergangenen Jahren kam es seit 2022 zu sommerlichen Brandserien. Nun hat die Kommune die ausgelobte Belohnung auf 5000 Euro erhöht.