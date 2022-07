Brandserie in Unterensingen

Das ist kein Streich mehr“, empört sich Sibylle Jenz und ergänzt, „wenn wir das nicht gesehen hätten, hätte auch der Wald brennen können“. Die Landwirtin spricht von einem der Brände, der am vergangenen Wochenende in Unterensingen im Bereich Lindenhöfe entdeckt wurde – nur eine Feldlänge vom Wald entfernt. Seit Jahren klagen die Unterensinger Landwirte über brennende Felder während der Erntezeit und vermuten, dass Brandstifter am Werk sind. Sie hoffen, dass der Spuk bald ein Ende hat und haben deshalb eine Belohnung von 500 Euro ausgelobt.