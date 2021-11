1 Der Brandschutz in den Sporthallen und in der Egelseefesthalle wird verbessert. Foto: Ines Rudel

Um in Neuhausen Fasnetsveranstaltungen möglich zu machen, könnte der Brandschutz in der Egelseehalle früher erneuert werden als geplant. Auch die Sporthallen werden saniert.















Link kopiert

Neuhausen - Die Brandschutzsanierung der Egelseehallen in Neuhausen in zwei Abschnitten ist auf den Weg gebracht. In ihrer jüngsten Sitzung, die in der Festhalle stattfand, votierten die Gemeinderäte einstimmig für die Pläne der Verwaltung. Rund 1,5 Millionen Euro kostet das Projekt. Aus Sicherheitsgründen drängt das Landratsamt darauf, dass der Brandschutz möglichst zügig nachgerüstet wird.