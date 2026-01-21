Brandschutz in Ostfildern: „Wir retten bei Bränden Leben“ – der Strukturwandel der Feuerwehr
1
Ein starkes Team für die Feuerwehr in Ostfildern: Andreas Steinhilber, Michael Mühleck und Marcel Stick (von links). Foto: Markus Brändli

Brandschutz ist im Ehrenamt kaum noch zu stemmen, erklärt Ostfilderns neuer Stadtkommandant Michael Mühleck. Wie sich die freiwillige Feuerwehr verändert.

Fast täglich muss die Feuerwehr Ostfildern zu einem Einsatz ausrücken. Mit der Stadtbahn, dem Flughafen und der Autobahn hat die Wehr viele Sonderaufgaben. 220 ehrenamtliche Feuerwehrleute sind in der Stadt mit 40 000 Einwohnern im Einsatz. Hauptamtlicher Stadtkommandant ist seit Juni 2025 der Berufsfeuerwehrmann Michael Mühleck. Mit seinen ehrenamtlichen Stellvertretern Andreas Steinhilber und Marcel Stick bewältigt er das breite Aufgabenspektrum.

