Nach dem tragischen Bar-Brand in Crans-Montana greift die Gemeinde durch: Ein Hotel muss mit sofortiger Wirkung schließen. Was das für die Gäste bedeutet.











Crans-Montana - Wegen Mängeln beim Brandschutz hat die Schweizer Gemeinde Crans-Montana mit sofortiger Wirkung ein Fünf-Sterne-Hotel geschlossen. Der Erlass erging gut vier Wochen nach dem verheerenden Brand in der Bar Le Constellation. 41 Menschen sind gestorben, mehr als 80 schwer verletzt worden.

Die Brandschutzmängel seien beim Hotel du Golf & Palace schon im vergangenen Sommer festgestellt worden, teilte die Gemeinde mit. Die geforderten Arbeiten seien aber nicht durchgeführt worden. Eine letzte Frist sei am 15. Januar abgelaufen. Auf Empfehlung des Sicherheitsbeauftragten wurde die sofortige Schließung verfügt. Das Tourismusbüro werde helfen, betroffene Hotelgäste anderweitig unterzubringen. Das Hotel hat laut Webseite 85 Gästezimmer.

Bei dem Brand in der Bar war durch funkensprühende Partyfontänen Schallschaumstoff an der Decke der Kellerbar in Brand geraten. Wie die Gemeinde später einräumte, hatten dort seit 2019 nicht mehr die eigentlich jedes Jahr verlangten Brandschutzkontrollen stattgefunden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen das Betreiberpaar der Bar, ebenso wie einen ehemaligen Brandschutzbeauftragter der Gemeinde.