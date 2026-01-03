Brandkatastrophe von Crans-Montana: Erste Clubs verbannen Feuerfontänen – so reagieren Stuttgarts Wirte
1
Feuerfontänen auf Champagnerflaschen sind beliebt im Stuttgarter Nachtleben wie hier im neu eröffneten Havanna-Club. Foto: Uwe Bogen

Der Perkins Park und die Boa servieren aus Pietätsgründen vorerst Champagnerflaschen nur noch ohne Pyrotechnik. Wie Stuttgarter Wirte auf die Katastrophe von Crans-Montana reagieren.

Der Perkins Park auf dem Killesberg und die Boa in der Innenstadt machen den Anfang: Aus Pietät verzichten zwei der bekanntesten Stuttgarter Clubs vorerst auf die Feuershow beim Servieren von Champagner. Damit reagieren die Betreiber auf die Brandkatastrophe im Schweizer Ferienort Crans-Montana, bei der nach bisherigen Erkenntnissen Feuerfontänen auf Schampusflaschen als Brandursache gelten. Auch im Stuttgarter Nachtleben sowie auf dem Cannstatter Wasen war Pyrotechnik bei teuren Bestellungen bisher weit verbreitet – und wird nun grundsätzlich hinterfragt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.