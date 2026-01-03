Brandkatastrophe von Crans-Montana: Erste Clubs verbannen Feuerfontänen – so reagieren Stuttgarts Wirte

1 Feuerfontänen auf Champagnerflaschen sind beliebt im Stuttgarter Nachtleben wie hier im neu eröffneten Havanna-Club. Foto: Uwe Bogen

Der Perkins Park und die Boa servieren aus Pietätsgründen vorerst Champagnerflaschen nur noch ohne Pyrotechnik. Wie Stuttgarter Wirte auf die Katastrophe von Crans-Montana reagieren.











Der Perkins Park auf dem Killesberg und die Boa in der Innenstadt machen den Anfang: Aus Pietät verzichten zwei der bekanntesten Stuttgarter Clubs vorerst auf die Feuershow beim Servieren von Champagner. Damit reagieren die Betreiber auf die Brandkatastrophe im Schweizer Ferienort Crans-Montana, bei der nach bisherigen Erkenntnissen Feuerfontänen auf Schampusflaschen als Brandursache gelten. Auch im Stuttgarter Nachtleben sowie auf dem Cannstatter Wasen war Pyrotechnik bei teuren Bestellungen bisher weit verbreitet – und wird nun grundsätzlich hinterfragt.