Brand in Neckartailfingen: Feuer hinterlässt Ort der Verwüstung

10 Aus dem Gebäude in der Straße Am Kalten Brunnen schlagen meterhohe Flammen. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

In Neckartailfingen bricht in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer in einer Lagerhalle aus, in der sich auch Wohnungen befinden. Der Brand verursacht einen hohen Schaden. Es gab aber offenbar keine Verletzen. Die Ermittlungen zur Ursache sind bereits angelaufen.











Link kopiert

Ausnahmezustand am Donnerstag in Neckartailfingen: Ein beißender Geruch liegt über dem rund 4000 Einwohner zählenden Ort. Und nicht nur dort: Auch in den benachbarten Nürtingen, Aichtal, Neckartenzlingen und Schlaitdorf werden die Bewohner gebeten, wegen einer dicken Rauchwolke Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen auszuschalten. Der Grund: In einer Lagerhalle im Neckartailfinger Gewerbegebiet ist in den frühen Morgenstunden ein Brand ausgebrochen – und die Löscharbeiten dauern bis in die späten Nachmittagsstunden an.