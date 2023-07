Politologe über AfD in Baden-Württemberg „AfD meilenweit entfernt von Bürgermeister-Amt“

In Sachsen-Anhalt gibt es den ersten gewählten AfD-Bürgermeister Deutschlands. Einen Erfolg der Rechtspopulisten in den Städten des Bundeslandes Baden-Württemberg schließt der Freiburger Politologe Michael Wehner in den nächsten Jahren aus.