Brandalarm in Hochdorf: Rettungseinsatz in Hochdorf wegen eines schmorenden Kühlschranks

1 Zu einem Kühlschrankbrand ist am Freitagnachmittag unter anderem die Hochdorfer Feuerwehr ausgerückt. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Nachdem der Kühlschrank sauber geputzt war, begann das gerät zu qualmen. Die Hochdorfer Feuerwehr hatte das „Problem“ schnell behoben.











Zu einem Kühlschrankbrand in einem Hochdorfer Mehrfamilienhaus sind am Freitag gegen 16.50 Uhr die Rettungskräfte in die Kirchheimer Straße ausgerückt. Der Polizei zufolge war es nach Reinigungsarbeiten an dem Kühlschrank in der Erdgeschosswohnung zu einer Rauchentwicklung gekommen, woraufhin der 58-jährige Bewohner umgehend die Stromversorgung unterbrach und sich ins Freie begab. Durch die Feuerwehr wurde das schmorende Elektrogerät aus der Küchenzeile herausgenommen und somit ein offenes Feuer verhindert. Nach Belüftung der Küche war der Einsatz gegen 17.35 Uhr beendet. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.