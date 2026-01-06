Brandalarm in Chemiefirma: Technischer Defekt löst Großeinsatz in Leinfelden-Echterdingen aus

Die Feuerwehr rückte am Montagabend an, weil ein Brandmelder in einer Chemiefirma in Leinfelden-Echterdingen ausgelöst wurde. Offenbar war ein Wasserrohr geborsten.
Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Montagabend zu einer Chemiefirma in der Maybachstraße in Leinfelden-Echterdingen ausgerückt. Wegen starker Rauchentwicklung in einem Technikraum des Firmengebäudes war die Brandmeldeanlage gegen 19.30 Uhr durch einen gedrückten Handdruckmelder ausgelöst worden. Da das Ausmaß des Einsatzes zunächst nicht absehbar war, waren Feuerwehr und Rettungsdienste vorsorglich in größerer Stärke angerückt. Nach bisherigen Erkenntnissen war in dem Technikraum ein Wasserrohr geborsten, woraufhin sich starker Wasserdampf entwickelte. Größere Schäden sind bislang nicht bekannt.