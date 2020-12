Bauwagen geht in Flammen auf

1 Die Feuerwehr löschte die Flammen. Foto: SDMG//Bringezu

Ein unter einer Brücke abgestellter Bauwagen ist am Dienstagnachmittag zwischen Aich und Grötzingen (Kreis Esslingen) in Brand geraten. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Aichtal - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagnachmittag ein Bauwagen an der L1185 zwischen Aich und Grötzingen (Kreis Esslingen) in Brand geraten. Mehrere Passanten bemerkten laut Angaben der Polizei gegen 15.30 Uhr den unter einer Brücke abgestellten Bauwagen und verständigten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 4000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Auch ein Polizeihubschrauber war für Luftbilder und zur Überprüfung möglicher Verkehrsbeeinträchtigungen auf der angrenzenden Bundesstraße im Einsatz.