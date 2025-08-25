Brand und Explosionen: Mindestens ein Mensch auf A1 durch Trümmerteile verletzt

1 Auf der unweit des Brandorts nahegelegenen Autobahn A1 wurde mindestens ein Mensch durch herumfliegende Trümmerteile verletzt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Im Hamburger Hafen bricht ein Feuer aus, Trümmerteile fliegen auf die nahe Autobahn. Dabei wird mindestens ein Mensch verletzt.











Hamburg - Die beim Lagerhausbrand im Hamburger Hafen herumfliegenden Trümmerteile haben auf der nahegelegenen Autobahn A1 mindestens einen Menschen verletzt. "Nach meiner Erkenntnis nach gibt es dort einen Verletzten", sagte ein Feuerwehrsprecher. Die genaue Zahl der Verletzten könne er derzeit jedoch noch nicht benennen.

Bei dem Brand in der Lagerhalle im Hamburger Stadtteil Veddel waren etliche Gasdruckbehälter explodiert. Brennende Trümmerteile entzündeten dabei mindestens eine weitere Lagerhalle. Teile seien bis auf die Autobahn geflogen und hätten dort Buschwerk und Gras in Brand gesetzt. Die Autobahn war deshalb zwischen Norderelbe und Moorfleet komplett gesperrt worden.