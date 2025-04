Nina Scheffel 23.04.2025 - 08:42 Uhr , aktualisiert am 23.04.2025 - 12:35 Uhr

Brand in Mehrfamilienhaus – Bewohner widersetzt sich Beamten

4 Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kommt es in Leonberg-Eltingen im Kreis Böblingen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Neben dem Wohnungsbrand haben die Einsatzkräfte es auch mit einem uneinsichtigen Bewohner zu tun.











Link kopiert

Zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Leonberg-Eltingen (Kreis Böblingen) ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gekommen. Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 1.45 Uhr am Mittwoch alarmiert. Die Feuerwehr Leonberg war ebenfalls mit mehreren Einsatzkräften bei dem Mehrfamilienhaus in der Wilhelmstraße vor Ort, um den Brand zu löschen.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stellten vor Ort eine stärker werdende Rauchentwicklung in dem Gebäude fest, weshalb es evakuiert werden musste. Hierbei verließen die Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude über das Treppenhaus, zusätzlich wurden Personen aus den oberen Stockwerken mithilfe einer Drehleiter gerettet.

34-jähriger Bewohner widersetzt sich Beamten – Gewahrsam

Laut Angaben der Polizei weigerte sich ein 34-jähriger Bewohner zunächst, das Haus zu verlassen. Zudem zeigte er sich vehement uneinsichtig und leistete den Aufforderungen der Einsatzkräfte keine Folge, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Auch gegen diese Maßnahme widersetze sich der Mann. Er wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen auf das Polizeirevier Leonberg und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, kam es im Zimmer des 34-Jährigen im Bereich des Herdes zu der Rauchentwicklung, ein offenes Feuer stellten die Einsatzkräfte jedoch nicht fest. Nach den Löscharbeiten lüftete die Feuerwehr das Wohngebäude, anschließend konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich das Zimmer des 34-Jährigen ist bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Hoher Schaden entstanden

Gegen den 34-jährigen Mann wird nun wegen verschiedener Straftaten ermittelt, die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Bei dem Brand entstand den Angaben zufolge ein Schaden von circa 10.000 Euro.