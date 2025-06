Brand in Wolfschlugen: Mit Deospray gegen Wespennest – Feuer bricht aus

Andreas Pflüger 15.06.2025 - 14:39 Uhr , aktualisiert am 16.06.2025 - 11:13 Uhr

Brand in Wolfschlugen

1 Die Feuerwehr war am Samstagabend in Wolfschlugen gefordert. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat

Weil ein 41-Jähriger ein Wespennest mit Deospray zu bekämpfen versucht, muss am Samstagabend in Wolfschlugen die Feuerwehr ausrücken.











Ein Mann aus Wolfschlugen hat am Samstagabend in seinem Haus in der Mozartstraße versucht, ein Wespennest zu bekämpfen. Dazu verwendete der 41-Jährige im Dachstuhl laut der Polizei und entgegen jeglicher Vorsicht eine Dose Deospray, um der tierischen Behausung unter einem Ziegel zu Leibe zu rücken.

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Durch das längere Besprühen entwickelte sich – auch wegen der hohen Außentemperaturen – eine starke Hitze, wodurch sich Dämmmaterial entzündete. Die alarmierte Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Flammen verhindern und den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Dennoch entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Nach einem Ausweichquartier musste der Bewohner – anders als die Wespen – indes nicht suchen. Das Haus blieb der Polizei zufolge vollständig bewohnbar.