Brand in Wendlingen

1 Die Feuerwehr rückte zur Unterkunft aus und konnte den Brand schnell löschen. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Am frühen Donnerstagmorgen brach in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Wendlingen (Kreis Esslingen) ein Brand aus. Offenbar war ein Toaster die Ursache.















In Wendlingen (Kreis Esslingen) musste die Feuerwehr am frühen Morgen in die Heinrich-Otto-Straße ausrücken.

Den Angaben der Polizei zufolge war kurz nach 5.30 Uhr in der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete ein Toaster in Brand geraten. Dadurch habe ein Sitzkissen Feuer gefangen und der Boden im betroffenen Zimmer wurde leicht angekokelt, wie ein Sprecher angab. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde das Gebäude belüftet.

Die Feuerwehr konnte den Einsatz innerhalb von etwa 45 Minuten abwickeln. Den bisherigen Informationen zufolge wurde niemand verletzt, über die Höhe des Schadens konnten noch keine Angeben gemacht werden.