1 Die Feuerwehr musste am Donnerstagmorgen in Wendlingen löschen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/EIBNER

Der integrierte Motor einer Abluftanlage hat am Donnerstagmorgen in einer Wendlinger Firma einen Brand verursacht.















Link kopiert

In einer Wendlinger Firma brannte es am Donnerstagmorgen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte kurz nach 6 Uhr in die Behrstraße gerufen. Dort hatte ersten Erkenntnissen zufolge ein eingebauter Motor in einer Abluftanlage einen Schmorbrand verursacht.

Dieser hat sich den Ermittlungen der Beamten zufolge durch einen Funken auf einen Sack ausgeweitet, der unter der Anlage gelagert war.

Die Feuerwehr rückte mit 22 Kräften in vier Fahrzeugen aus und konnte die Flammen löschen. Der Rettungsdienst war ebenfalls im Einsatz, musste aber nicht eingreifen. Nach ersten Schätzungen gibt die Polizei den Schaden mit etwa 1 500 Euro an.