Brand in Wendlingen: Jugendliche zünden Bauwagen an – Polizei ermittelt

1 Die Feuerwehr konnte das Feuer an dem Bauwagen löschen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

In Wendlingen (Kreis Esslingen) haben offenbar zwei Jugendliche einen Bauwagen in Brand gesetzt. Die Feuerwehr rückte aus und konnte die Flammen löschen.











﻿ Am Sonntagnachmittag hat ein Bauwagen im Schwanenweg in Wendlingen (Kreis Esslingen) gebrannt. Mehrere Zeugen haben das Feuer kurz vor 15 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro, wie das Polizeirevier Nürtingen berichtet.

Im Rahmen der Fahndung traf die Polizei zwei 15-jährige Jugendliche. Beide stehen im Verdacht, das Feuer gelegt zu haben. Die Beamten nahmen die Jugendlichen mit zur Dienststelle nach Nürtingen. Nach Abschluss der Maßnahmen kamen beide wieder auf freien Fuß.