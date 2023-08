Brand in Wendlingen am Neckar

7 Ein Reiterhof in Wendlingen steht am Sonntagabend in Flammen. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor/7aktuell.de | Enrique Kaczor

Eine große Rauchsäule steigt in Wendlingen am Neckar auf – die Feuerwehr meldet einen Brand auf einem Reiterhof. Was über das Feuer bekannt ist.















Link kopiert

Auf einem Reiterhof in Wendlingen am Neckar ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine große Rauchsäule stieg in der Folge empor – und war weithin in der Region sichtbar.

Ein Sprecher der Wendlinger Feuerwehr bestätigte, dass zahlreiche Einsatzkräfte aus der Region dabei sind, die Flammen zu löschen. Weitere Angaben zum Brand und zu möglichen Verletzten machte die Feuerwehr zunächst nicht.

Wir berichten in Kürze mehr.