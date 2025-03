Brand in Umspannwerk: Chaos in London: Stromausfall trifft Hunderte Flüge

4 Der Flughafen bleibt voraussichtlich den ganzen Tag geschlossen. Foto: Kin Cheung/AP/dpa

London - Wegen eines Stromausfalls am Londoner Flughafen Heathrow müssen sich Reisende auf erhebliche Probleme einstellen. Der Airport wurde wegen eines Brands in einem Umspannwerk aus Sicherheitsgründen bis Mitternacht (23.59 Uhr Ortszeit) geschlossen. Mehr als 1.300 Flüge seien betroffen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.

Die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen, doch bislang ist unklar, wann der Flughafen seinen Betrieb wieder aufnehmen kann. Heathrow ist einer der größten Flughäfen der Welt.

Passagiere wurden angewiesen, nicht zum Flughafen zu reisen und ihre Fluggesellschaft zu kontaktieren. Etliche Flüge mussten morgens umgeleitet werden. Laut dem Portal Flightradar waren am frühen Morgen rund 120 Flugzeuge in der Luft, die ausweichen mussten.

Flughafen: Probleme auch in den nächsten Tagen

"Wir erwarten erhebliche Behinderungen in den kommenden Tagen", teilte eine Flughafensprecherin mit. Man werde ein Update geben, sobald man mehr zur Wiederaufnahme des Flugbetriebs wisse. "Wir wissen, dass das enttäuschend für Passagiere ist, und wir wollen versichern, dass wir so hart wie möglich daran arbeiten, die Situation zu beheben."

Auch an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt sollten wegen der Schließung von Heathrow einige Flüge annulliert werden. "Wir sind aber nicht massiv betroffen", sagte ein Flughafensprecher.

Was führte zum Feuer?

Die Feuerwehr wurde in der Nacht zum Freitag alarmiert, rund 70 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen in dem Umspannwerk. "Das Feuer in #Hayes ist nun unter Kontrolle, aber wir bleiben den Tag über noch vor Ort", teilte die Feuerwehr auf der Plattform X mit. Brandermittler würden mit ihren Untersuchungen beginnen.

"Es ist noch zu früh, um zu sagen, was das ausgelöst hat", sagte Minister Ed Miliband in einer Radiosendung. Aber man müsse sich die Ursachen natürlich sehr genau ansehen und auch die Schutzmaßnahmen, die es für eine so große Einrichtung wie Heathrow gebe. Zwischenzeitlich seien etwa 100.000 Haushalte ohne Strom gewesen.

Eine Reporterin des Fernsehsender Sky News berichtete, es sei unglaublich ruhig am Flughafen. "Es ist so still." Wer vorgehabt habe zu reisen, habe viel Verwirrung erlebt. Heathrow im Westen der britischen Hauptstadt ist der größte Airport in Großbritannien. Im vergangenen Jahr waren dort rund 83,9 Millionen Fluggäste angekommen oder losgeflogen.