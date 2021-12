Stuttgarter Mordfall 2007 Verurteilter Mörder zu früh aus der Haft?

Die Bundespolizei nimmt bei einer Grenzkontrolle in Bayern einen 42-jährigen Reisenden fest. Der Italiener war vor Jahren in Stuttgart als Mörder zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Warum saß er jetzt in einem Reisebus?