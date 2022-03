Das Feuer in einer Wohnung über einem Vereinsheim im Stuttgarter Westen hat nun ein zweites Todesopfer gefordert.















Traurige Nachricht aus dem Stuttgarter Westen: Der Wohnungsbrand im Gebäude des Vereinsheims der Sportgemeinschaft West vor über einer Woche hat ein zweites Todesopfer gefordert. Wie die Polizei am Dienstag bestätigte, ist drei Jahre alte Bub, der zunächst aus der verrauchten Wohnung im Vogelsang gerettet und reanimiert worden war, am vergangenen Freitag in einem Krankenhaus gestorben.

Suche nach der Ursache geht weiter

Seine 76-jährige Großmutter, die sich bei dem Brand am 8. März ebenfalls in der Wohnung befunden hatte, war noch am Brandort ihren Verletzungen erlegen. Eine Obduktion hat inzwischen ergeben, dass die Frau an einer Rauchvergiftung gestorben war. Die Brandursache ist dagegen noch unbekannt. „Bisher gibt es keine Anzeichen auf eine vorsätzliche Brandstiftung“, stellt Polizeisprecher Stephan Widmann fest.

Der Brand war am 8. März gegen 12.15 Uhr über dem Vereinsheim entdeckt worden. Die benachbarte Wohnung der Pächterfamilie blieb dagegen unbeschadet. Der Vereinsbetrieb der SG West läuft seit letzter Woche wieder. Der Schaden dürfte etwa 10 000 Euro betragen.