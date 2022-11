1 Die Hütte brannte vollständig nieder. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Aus unbekannten Gründen hat am Freitagnachmittag eine Hütte an der Ehmannstraße in Stuttgart Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei bemerkten mehrere Zeugen gegen 13.40 Uhr den Brand und wählten den Notruf. Als die Feuerwehr am Brandort ankam, stand die Holzhütte bereits in Flammen – sie brannte vollständig nieder. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Während der Löscharbeiten kam es im Bereich der Nordbahnhofstraße und Ehmannstraße zum Verkehrsbehinderungen – auch der Stadtbahnverkehr war kurzzeitig eingeschränkt. Die Brandursache und die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden (0711/89905778).