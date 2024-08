Brand in Stuttgart: Feuerwehr rückt zu Gebäudebrand in Hedelfingen aus – fünf Verletzte

Feuerwehr rückt zu Gebäudebrand in Hedelfingen aus – fünf Verletzte

Brand in Stuttgart

9 In Stuttgart-Hedelfingen hat es am Freitagabend gebrannt. Foto: Andreas Rosar /Fotoagentur Stuttgart

In Stuttgart-Hedelfingen bricht am Freitagabend auf dem Balkon eines Hauses ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückt mit zahlreichen Kräften aus. Fünf Menschen werden verletzt – darunter zwei Einsatzkräfte.











Auf dem Balkon eines Hauses an der Ruiter Straße in Stuttgart-Hedelfingen ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Nach Informationen der Polizei wurde das Feuer gegen 18.05 Uhr gemeldet – fünf Menschen zogen sich leichte Verletzungen zu, darunter zwei Feuerwehrleute. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr hatte sich das Feuer bereits auf das Dach des Hauses ausgebreitet. Daraufhin wurde die Berufsfeuer hinzugezogen und die Alarmstufe erhöht.

Laut Feuerwehr wurde der Eigentümer des Gebäudes durch Einsatzkräfte aus dem Wohnhaus gebracht und an den Rettungsdienst übergeben – er blieb unverletzt. Auch mit Hilfe einer Drehleiter und Atemschutztrupps konnte der Dachstuhlbrand schließlich unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Brandursache noch nicht bekannt

Im Anschluss, so die Feuerwehr, wurde die betroffene Dachfläche durch die Einsatzkräfte geöffnet und Glutnester abgelöscht. Während des über Stunden anhaltenden Einsatzes musste die Ruiter Straße weiträumig abgesperrt werden. Zwei Feuerwehrleute zogen sich bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen zu – sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Drei weitere Personen, die im Gebäude waren, wurden bei dem Brand ebenfalls leicht verletzt. Die Brandursache ist bislang noch nicht geklärt – auch die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.