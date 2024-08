Brand in SSB-Betriebshof: Keine Auswirkung auf Stadtbahnverkehr

Brand in SSB-Betriebshof

1 Das Betriebsfahrzeug der SSB brannte vollkommen aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Stadtbahnen verhindern. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Der Schaden durch den Brand am Dienstag in der Abstellhalle kann noch nicht genau beziffert werden. Auswirkungen auf den Fahrplan hatte das Feuer keine – zum Glück waren die meisten Stadtbahnen im Einsatz.











Sozusagen Glück im Unglück hatte die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) bei einem Brand eines Betriebsfahrzeuges, der am Dienstag auf dem Betriebshof in Möhringen ausbrach. Aufgrund von Instandhaltungsarbeiten an der Abstellhalle wird diese derzeit nur zum Teil genutzt, zudem waren die meisten Stadtbahnen im Einsatz. Somit waren von den dem Feuer keine weiteren Fahrzeuge betroffen. Auch Auswirkungen auf den Fahrplan gab es laut SSB keine.

Betriebsfahrzeug brennt aus

Der Brand war gegen 10.45 Uhr an einem Einsatzfahrzeug auf dem Gelände an der Schockenriedstraße ausgebrochen, das normalerweise bei der Installation von Oberleitungen am Schienennetz eingesetzt wird. Der Lastwagen brannte nach Angaben der Feuerwehr völlig aus. Ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge konnte jedoch verhindert werden.

Dabei kam den Einsatzkräften zu Gute, dass durch die Instandhaltungsarbeiten deutlich weniger Stadtbahnen als üblich in der Abstellhalle untergebracht waren. In der Regel sind auf dem Betriebshof nach Angaben der SSB mehr als 100 Fahrzeuge abgestellt, alleine 60 in der Abstellhalle. Zudem sind die meisten Stadtbahnen tagsüber grundsätzlich im Einsatz. Dadurch kam „es zu keinen Auswirkungen auf den Fahrplan“, betont eine SSB-Sprecherin.

Größter Teil der Halle wieder nutzbar

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, auch der genaue Brandschaden muss noch ermittelt werden. Die starke Rauchentwicklung konnte durch die Entrauchungsvorrichtungen deutlich sichtbar für die Anwohner über die Nord-Süd-Straße abgleitet werden. Am Gebäude selbst entstand offenbar kein größerer Schaden. Inzwischen könne der größte Teil der Abstellhalle wieder für die Unterbringung der Stadtbahnen genutzt werden.