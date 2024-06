Brand in Seniorenheim in Stuttgart-West: Feuerwehr rettet zwölf vom Brand eingeschlossene Personen

Brand in Seniorenheim in Stuttgart-West

7 Die Feuerwehr brachten die zwölf eingeschlossenen Personen ins Freie. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

In einem Seniorenheim in Stuttgart-West bricht am Samstag ein Brand aus. Die Feuerwehr eilt zum Brandort. Den Einsatzkräften bietet sich ein dramatisches Bild: Zwölf Personen sind vom Rauch eingeschlossen, drei Personen werden bei dem Feuer verletzt.











Die Feuerwehr ist am Samstagabend zum Brand im zweiten Stock eines Seniorenheims in die Klugestraße nach Stuttgart-West ausgerückt und musste zwölf vom Brandrauch eingeschlossene Personen aus dem Gebäude retten, drei Personen wurden verletzt, darunter die 68-jährige Bewohnerin des Zimmers, in dem der Brand ausbrach.

Wie die Feuerwehr berichtet, löste gegen 21.50 Uhr die Brandmeldeanlage der Senioreneinrichtung aus. Als sich die Einsatzkräfte auf der Anfahrt befanden, meldeten weitere Zeugen der Integrierten Leitstelle, dass es in dem Gebäude zu einer starken Rauchentwicklung käme. Demnach erhöhte die Feuerwehr die Alarmstufe mehrfach.

Als die ersten Feuerwehrleute am Brandort eintrafen, bot sich ihnen ein dramatisches Bild: Schwarzer Rauch drang aus mehreren Fenstern, zwölf Personen, darunter mehrere bettlägerig, waren vom dichten Rauch eingeschlossen.

Zwölf Trupps der Feuerwehr begannen sofort mit der Rettung der eingeschlossenen Personen. Unter Atemschutz betraten sie das Gebäude und brachten die Eingeschlossenen ins Freie. 16 weitere Personen wurden über einen Nebeneingang ins Freie geleitet. Noch bevor die Einsatzkräfte eingetroffen waren, wurde die 68-Jährige aus dem Raum, in dem das Feuer ausbrach, von einer Mitarbeiterin in Sicherheit gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Die Feuerwehrleute konnten den Brand in dem Patientenzimmer schnell löschen. Jedoch waren mehrere Bereiche der Senioreneinrichtung stark verraucht. Der Rettungsdienst untersuchte 27 Personen, die zwischenzeitlich alle in die Aula des Gebäudes gebracht werden konnten. Laut Polizei wurden insgesamt drei Personen verletzt. Sie wurden wegen einer Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser eingeliefert, darunter die 68-Jährige, ein weiterer, 80 Jahre alter Bewohner sowie ein 59-jähriger Mitarbeiter des Seniorenheims. Eine Betreuungseinheit kümmerte sich um die Bewohnerinnen und Bewohner, bis diese in ihre Zimmer zurückkehren konnten.

Das Zimmer der 68-Jährigen ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Stuttgart war mit rund 80 Einsatzkräften bis 0.30 Uhr vor Ort. Drei Feuerwachen wurden für die Dauer des Einsatzes durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzt, die mehrere Paralleleinsätze abarbeiteten.