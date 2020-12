12 Die Feuerwehr löschte das Feuer in dem Scharnhäuser Mehrfamilienhaus. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Auf einem eingeschalteten Herd vergessenes Essen könnte den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ostfildern-Scharnhausen verursacht haben, der am Freitagnachmittag von der Feuerwehr gelöscht werden musste.

Ostfildern-Scharnhausen - Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist es am Freitagnachmittag in Scharnhausen gekommen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten kurz laut Polizeiangaben nach 14 Uhr in die Talstraße aus, nachdem ein Zeuge über Notruf Rauch aus einem Gebäudefenster gemeldet hatte. Vor Ort bestätigte sich den Einsatzkräften die geschilderte Lage. Es brannte in der Küche einer Erdgeschosswohnung.

Nach dem Ablöschen der Flammen durch die Feuerwehr stellte sich heraus, dass auf dem eingeschalteten Herd vergessenes Essen den Brand verursacht haben könnte. Die Küche wurde dabei stark beschädigt. Die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Der Schaden dürfte sich vorläufigen Schätzungen der Polizei zufolge auf mehrere tausend Euro belaufen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.