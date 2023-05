Wäschetrockner fängt Feuer in Einfamilienhaus

Brand in Rudersberg

5 Zu einem Brand in Rudersberg ist die Feuerwehr am Samstag ausgerückt. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Zwei Menschen sind bei einem Brand in Rudersberg verletzt worden. Ein Wäschetrockner im Keller hatte Feuer gefangen und eine Tür entzündet.















Die Feuerwehr ist am Samstag zu einem Brand in Rudersberg im Rems-Murr-Kreis ausgerückt. Zwei Menschen sind bei dem Feuer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt. Der Schaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro.

Das Feuer sei gegen 15.30 Uhr im Keller eines Einfamilienhauses in der Wieslaufstraße ausgebrochen. Laut dem Bericht hatte ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner das Feuer entfacht. Dadurch sei auch eine Holztüre in Brand geraten. Es habe sich starker Rauch entwickelt.

Die Bewohner alarmierten die Feuerwehr und versuchten offenbar selbst, das Feuer zu löschen. Dabei habe ein 23-Jähriger eine Rauchgasvergiftung erlitten und sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Eine 55-Jährige habe sich leichte Brandverletzungen zugezogen. 46 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Rudersberg und Welzheim waren mit neun Fahrzeugen ausgerückt.