Brand in Riedlingen: Hausbewohner stirbt in den Flammen

Bei einem Brand in Riedlingen ist ein Mensch gestorben – eine weitere Person wird vermisst.

Flammen und eine große Rauchwolke mitten in der Altstadt: In Riedlingen brennt ein Fachwerkhaus. Ein Todesopfer wird in der Nacht gefunden, eine weitere Person bleibt vermisst.











Nach einem Brand in einem Fachwerkhaus mitten in der Altstadt in Riedlingen (Kreis Biberach) ist am frühen Morgen ein Toter gefunden worden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich bei dem Todesopfer um den 82-jährigen Bewohner des Hauses handelt, wie ein Sprecher mitteilte. Eine Person werde noch vermisst. Zuvor war laut einem Sprecher der lokalen Feuerwehr am späten Abend eine weitere Person vermisst worden - die sich aber während des Brandes außer Haus befunden habe, wie sich später herausstellte.

Nach Polizeiangaben wurden mindestens eine Person schwer und eine Person leicht verletzt. Eine davon musste laut Feuerwehrsprecher mit einem Sprungtuch aus dem Gebäude gerettet werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Etliche Feuerwehrleute und Einsatzkräfte waren über Nacht vor Ort. Polizei und Feuerwehr seien inzwischen zwar abgerückt, der Brandort werde jedoch nach Angaben eines Sprechers bewacht. Nach wie vor gebe es Brandherde. Das Gebäude sei hochgradig einsturzgefährdet und könne bislang nicht betreten werden. Weitere Informationen, wie etwa zur Brandursache, lagen zunächst nicht vor.