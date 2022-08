9 Löscheinsatz in Remseck am Samstagabend. Foto: Karsten Schmalz

An die 20 000 Euro Schaden sind am Samstagabend bei einem Brand in einer Gärtnerei in Remseck entstanden. Die Rauchsäule war bis nach Stuttgart zu sehen.















Eine dicke Rauchsäule am Himmel hat am Samstagabend gegen 19 Uhr mehreren Menschen in Remseck (Kreis Ludwigsburg) und Umgebung Sorgen gemacht: Bei der Polizei gingen deswegen etliche Anrufe ein. Im Ortsteil Aldingen war ein Feuer in einem unbebauten Außenlager einer Gärtnerei im Markgröninger Weg ausgebrochen. Die Feuerwehren Remseck, Asperg und Ludwigsburg rückten zu einem gemeinsamen Großeinsatz aus.

Gebrannt hatten dort gelagerte Holzpaletten und Plastikkübel. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 15 000 bis 20 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren bekamen den Brand zügig in den Griff, berichtet die Polizei. Den bisherigen Kenntnissen zufolge erscheine eine technische Ursache unwahrscheinlich, informiert sie. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.