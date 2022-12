Brand in Reichenbach

1 Die Polizei schätzt den Sachschaden auf wenige hundert Euro. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Angelika Warmuth

Am Dienstagabend fängt die Dekoration eines Tisches in einem Wohnhaus in Reichenbach Feuer. Die Bewohnerin konnte den Brand bereits selbst löschen.















Ein brennender Tisch hat am Dienstagabend in der Weinbergstraße in Reichenbach zum Einsatz der Rettungskräfte geführt.

Laut Polizeiangaben hatte gegen 19 Uhr die Dekoration eines Tisches, auf dem sich auch eine Kerze befand, Feuer gefangen. Dabei wurden der Tisch und eine Sitzbank beschädigt. Die Bewohnerin konnte den Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits selbst löschen. Der Sachschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt.