Brand in Reichenbach: Ein Schuppen fängt Feuer

1 Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte wurden zu einem Brand nach Reichenbach gerufen. Foto: dpa/Jan Woitas

In der Bismarckstraße in Reichenbach ist ein Schuppen in Brand geraten. Das daneben liegende Wohnung wurde durch die Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen und musste geräumt werden.











In der Bismarckstraße in Reichenbach ist am Sonntagnachmittag gegen 13.15 Uhr ein Schuppen in Brand geraten. Nach Polizeiangaben war ein benachbartes Wohnhaus aufgrund der Rauchentwicklung nicht mehr bewohnbar und musste daher geräumt werden. Die Bewohnerin sei anderweitig untergekommen. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Zu den Ausmaßen des Brandes, zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 37 Personen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug und zwei Personen vor Ort.