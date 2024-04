Brand in Plochingen: Trampolin auf Balkon fängt Feuer – Zwei Kinder in Wohnung

Trampolin auf Balkon fängt Feuer – Zwei Kinder in Wohnung

Brand in Plochingen

1 Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern. (Symbolfoto) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Am Montagnachmittag musste die Feuerwehr in Plochingen (Kreis Esslingen) zu einem Feuer ausrücken. Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses war ein Trampolin in Brand geraten.











Am Montag ist in Plochingen (Kreis Esslingen) ein Kindertrampolin auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses ausgebrannt. Wie die Polizei berichtet waren zu dem Zeitpunkt zwei Kinder in der zugehörigen Wohnung, verletzt wurde aber niemand.

Demnach rückte die Feuerwehr gegen 15.30 Uhr in die Geschwister-Scholl-Straße aus. Mit zwei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften verhinderte sie, dass die Flammen übergriffen. Neben dem Trampolin, das komplett ausbrannte, wurde lediglich ein Fenster durch die große Hitze beschädigt. Während des Brandes waren zwei sieben und 13 Jahre alte Kinder in der Wohnung, sie blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.