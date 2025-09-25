Brand in Plochingen: Produktionsofen zerborsten – Hoher Schaden in Firmengebäude

1 Die Feuerwehr lüftete das Gebäude im Anschluss. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Bei einem Brand in Plochingen (Kreis Esslingen) ist am Donnerstag hoher Schaden entstanden. Zur Brandursache hat die Polizei eine erste Vermutung.











Link kopiert

﻿ In einem Firmengebäude in Plochingen (Kreis Esslingen) ist am Donnerstag ein Produktionsofen geborsten. Wie die Polizei berichtet, brach daraufhin ein Feuer aus, die Einsatzkräfte rückten an.

Demnach ginge der Alarm gegen 9.45 Uhr ein, gemeldet wurde der Brand in einem Firmengebäude am Ceramtec Platz. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnten aber Mitarbeiter die Flammen löschen.

Die Einsatzkräfte lüfteten daraufhin das Gebäude, weil der Brand die Räume stark verraucht hatte. Niemand wurde verletzt, allerdings entstand durch den Brand hoher Schaden, dessen Höhe noch nicht bezifferbar ist. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand verursacht hat.