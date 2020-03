1 Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Foto: Pixabay

Auf einem Betriebsgelände in der Plochinger Filsallee ist am Montagabend ein Müllcontainer samt Presse in Brand geraten. Die enorme Rauchentwicklung führte zu Sichtbehinderungen auf der B 10.

Plochingen - Am Montagabend ist in der Plochinger Filsallee auf einem Betriebsgelände gegen 18.50 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Müllcontainer samt Presse in Brand geraten. In dem Container befanden sich überwiegend Holz- und Kunststoffabfälle. Durch die Löscharbeiten entwickelte sich eine starke Rauchentwicklung, die zu Sichtbehinderungen auf der nahe gelegenen B 10 führten. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.