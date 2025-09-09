Brand in Plochingen: In Plochingen brennen ein Auto und eine Papiertonne – war es Brandstiftung?

In Plochingen brennen ein Auto und eine Papiertonne – war es Brandstiftung?

1 Am Montagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Bergstraße nach Plochingen gerufen. Foto: Marijan Murat/dpa

Am späten Montagabend stehen in Plochingen (Kreis Esslingen) ein Auto und eine Papiertonne in Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht einem Verdacht nach.











Am späten Montagabend sind die Rettungskräfte zu einem Brand nach Plochingen gerufen worden. Zeugen alarmierten gegen 23.50 Uhr Feuerwehr und Polizei, weil in der Bergstraße eine Papiertonne und ein danebenstehendes Fahrzeuge in Flammen standen.

Nach Mitteilung der Polizei war es der Feuerwehr, die mit sechs Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort war, rasch gelungen, den Brand zu löschen. Das Auto, ein Nissan, musste im Anschluss abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 20 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Polizei vermutet Brandstiftung

Die genaue Brandursache ist noch unklar. Aber es gibt offenbar Anhaltspunkte: Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Brandstiftung aufgenommen.